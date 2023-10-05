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Путин заявил, что Валдайский форум вновь подтверждает свою востребованность

Валдайский форум подтверждает свою востребованность в качестве интеллектуальной площадки, дискуссии его участников всегда отражают самые важные процессы мировой политики, отметил президент РФ Владимир Путин, открывая заседание форума.

Путин заявил, что Валдайский форум вновь подтверждает свою востребованность
© РИА Новости

"Форум, который по традиции собрал политиков и ученых, экспертов и общественных деятелей из многих стран мира, вновь подтверждает высокий статус востребованной и интеллектуальной площадки", - сказал глава государства.

"Валдайские дискуссии - это всегда отражение самых важных процессов мировой политики XXI века во всей их полноте и сложности", - добавил он.