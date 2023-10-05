Президент РФ Владимир Путин заявил, что рассматривал вариант вступления России в НАТО, но североатлантическому альянсу наша страна "оказалась не нужна".

"Был момент, когда ваш покорный слуга высказывал предположение и в НАТО вступить, - заявил президент, выступая на заседании "Валдайского клуба". - Но НАТО такая страна не нужна".

По его словам, возникает вопрос: "А что еще-то надо?"

Путин отметил, что ходило мнение, что "мы уже свои, как в народе говорят, буржуинские". Имеется в виду, что противостояния идеологического больше нет, объяснил российский лидер. Но проблема оказалась в геополитических интересах, самонадеянности.