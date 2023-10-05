Путин: Контрагенты на Западе потеряли чувство реальности

Контрагенты на Западе потеряли чувство реальности, нарушили все правила, сказал президент России Владимир Путин в ходе заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».

«К сожалению, приходится констатировать, что наши контрагенты на Западе чувство реальности потеряли, все возможные грани перешли. Зря», – приводит его слова РИА «Новости».

Кроме того, Путин заявил, что западному влиянию в мире все время нужно топливо, принадлежащее другим, для своего поддержания в виде природных, технологических и человеческих ресурсов.

«Поэтому Запад просто не может остановиться и не собирался этого делать. Наши аргументы, увещевания, призывы к разуму предложения просто игнорировались», – сказал Путин.