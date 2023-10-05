Путин рассказал, за счет чего было достигнуто благосостояние Запада

Президент России Владимир Путин заявил, что благосостояние Запада в значительной степени было достигнуто за счет ограбления всей планеты и бесконечной экспансии. Об этом он заявил во время XХ заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» , транслирует который пресс-служба Кремля .

5 октября президент России Владимир Путин выступает на пленарной сессии юбилейного XX Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что это будет очень важное и содержательное выступление. Ожидается, что в своей речи на «Валдае» российский лидер даст оценку событиям, произошедшим за год в стране и за ее пределами. Тема нынешнего форума — «Справедливая многополярность: как обеспечить безопасность и развитие для всех». «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.