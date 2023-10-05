Президент России Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что перед участниками форума стоит задача строительства нового мира, передает РИА Новости. При этом он отметил, что, когда происходит смена мирового устройства, время «как будто сжимается».

Перед нами стоит по сути задача строительства нового мира, — заявил Путин.

5 октября представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Путин выступит с «весьма и весьма содержательной» речью на полях дискуссионного клуба «Валдай». По его словам, каждое выступление Путина на «Валдае» является событием мирового масштаба. По его мнению, предстоящая речь не станет исключением.

Заседание клуба «Валдай» проходит в Сочи. Темой дискуссионного клуба в этом году стала «Справедливая многополярность: как обеспечить безопасность и развитие для всех». Российский президент принимает участие в соответствующих заседаниях на регулярной основе.