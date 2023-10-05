Аксенов дал характеристику главе разведки Украины

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова «придурком и негодяем». Его слова приводит «Крым 24».

«Обещал, что летом будет, но это пиаровская акция. Придурок и негодяй. Все понесут заслуженное наказание», - заявил Аксенов.

По его словам, на полуострове смеются над заявлениями украинских властей.

Крым вошел в состав России по итогам проведенного в 2014 году референдума. За воссоединение высказались 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе. Украина не признала результаты голосования и считает полуостров своей «временно оккупированной» территорией. Украинские официальные лица регулярно заявляют о необходимости «вернуть» Крым, а ВСУ атакуют инфраструктурные объекты на полуострове с помощью дронов различного типа.