Аксенов дал характеристику главе разведки Украины
Глава Крыма Сергей Аксенов назвал руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова «придурком и негодяем». Его слова приводит «Крым 24».
«Обещал, что летом будет, но это пиаровская акция. Придурок и негодяй. Все понесут заслуженное наказание», - заявил Аксенов.
По его словам, на полуострове смеются над заявлениями украинских властей.
Крым вошел в состав России по итогам проведенного в 2014 году референдума. За воссоединение высказались 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе. Украина не признала результаты голосования и считает полуостров своей «временно оккупированной» территорией. Украинские официальные лица регулярно заявляют о необходимости «вернуть» Крым, а ВСУ атакуют инфраструктурные объекты на полуострове с помощью дронов различного типа.
При этом в августе глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что власти страны желают уничтожить на полуострове все российское. По его словам, в рамках этой политики Киев уже нанес ряд ударов и намеревается осуществить новые атаки.