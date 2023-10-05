МИД: Россия ведет обсуждения с иностранными партнерами о суде над киевским режимом
Россия активно работает над проведением суда над киевским режимом, проводя обсуждения данного вопроса с другими странами на уровне парламентов. Об этом сообщил РИА Новости Родион Мирошник, посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима.
"Сейчас идет активная работа в наших парламентах с нашими партнерами, мы оговариваем, каким образом будет создана судебная инстанция, которая будет судить преступников украинского режима", - отметил дипломат.
Мирошник подчеркнул, что прозондированием почвы по указанному вопросу занимается как Госдума, так и Совет Федерации.