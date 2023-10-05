В Крыму составили иск к Украине за водную блокаду полуострова

Глава парламента Республики Крым Владимир Константинов заявил, что власти полуострова потребуют от Украины выплатить каждому крымчанину по 200 тысяч рублей в качестве моральной компенсации за устроенную водную блокаду. В своем Telegram-канале он рассказал, что, по предварительным подсчетам, общая сумма компенсаций составляет 3 трлн 66 млрд рублей.

Константинов отметил, что общая сумма определена исходя из среднего числа граждан России, проживающих на территории полуострова, восьмилетнего периода нарушения прав и средней суммы взыскания по аналогичным требованиям на одного человека в 200 тысяч рублей. Иск Общественной палаты Крыма к Украине уже сформирован. В нем отмечается факт умышленного причинение Киев страданий жителям полуострова.

«В ближайшее время документы будут направлены в Верховный Суд Республики Крым», — добавил глава парламента.