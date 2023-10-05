В Крыму составили иск к Украине за водную блокаду полуострова

Власти Крыма потребуют от Киева более 3 трлн компенсаций жителям за водную блокаду
Глава парламента Республики Крым Владимир Константинов заявил, что власти полуострова потребуют от Украины выплатить каждому крымчанину по 200 тысяч рублей в качестве моральной компенсации за устроенную водную блокаду. В своем Telegram-канале он рассказал, что, по предварительным подсчетам, общая сумма компенсаций составляет 3 трлн 66 млрд рублей.
Константинов отметил, что общая сумма определена исходя из среднего числа граждан России, проживающих на территории полуострова, восьмилетнего периода нарушения прав и средней суммы взыскания по аналогичным требованиям на одного человека в 200 тысяч рублей. Иск Общественной палаты Крыма к Украине уже сформирован. В нем отмечается факт умышленного причинение Киев страданий жителям полуострова.
«В ближайшее время документы будут направлены в Верховный Суд Республики Крым», — добавил глава парламента.
Напомним, что ранее Арбитражный суд Крыма начал рассмотрение первого иска об ущербе бюджету полуострова от водной блокады. Дело рассматривается в закрытом режиме. Сумма претензий местных властей к Украине составляет около 153 млрд рублей. Ответчиками назначены несколько украинских ведомств — министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, госагентство водных ресурсов, а также украинское управление Северо-Крымского канала.