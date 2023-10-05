В Крыму составили иск к Украине за водную блокаду полуострова

Крымская Общественная палата сформировала иск к Украине о признании жителями полуострова права на компенсацию морального вреда, причиненного водной блокадой региона, сообщил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.

«В иске отмечается факт умышленного причинения Украиной нравственных и физических страданий гражданам России, проживающим в Крыму с 2014 года по 2022 год. По предварительным подсчетам, сумма иска составляет 3,066 трлн рублей», – сообщил Константинов, передает «КрымИнформ».

Он отметил, что иск в скором времени будет направлен в Верховный суд Крыма в ближайшее время.

По словам Константинова, при определении суммы иска общественники исходили из среднего числа граждан России, проживающих на территории полуострова, восьмилетнего периода нарушения прав и «претерпевания нравственных страданий», а также средней суммы взыскания по аналогичным требованиям о компенсации морального вреда на одного человека в размере 200 тыс. рублей.