Посольство РФ ответило на слова главы МО Нидерландов о "дешевом способе" борьбы с Россией

Высказывания министра обороны Нидерландов Кайсы Оллонгрен, которая увидела в дальнейшей поддержке Украины "дешевый способ" нейтрализовать Россию, в очередной раз доказали, что страны НАТО не заботятся о том, ценой каких человеческих потерь обеспечивается затягивание украинского конфликта. Об этом заявило посольство России в Гааге.

"[Заявления нидерландского министра обороны Оллонгрен стали] еще одним доказательством того, что речь [в украинском конфликте] никогда не шла о "европейских ценностях" или "народе Украины". Речь всегда шла о борьбе с Россией", - говорится в сообщении в Telegram-канале диппредставительства.

Дипломаты также констатировали, что для голландских чиновников "гибель сотен тысяч людей - это просто "дешевый способ" обеспечить свою безопасность".

В ходе выступления на форуме по безопасности, проходившем в Варшаве 3-4 октября, министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен призвала западные страны продолжить оказывать военную и финансовую поддержку Киеву.

"Потому что они воюют на этой войне, не мы, - пояснила политик. - Поддержка Украины - это очень дешевый способ добиться того, чтобы Россия <...> перестала быть угрозой для НАТО".