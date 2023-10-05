Милонов предложил приравнять татуировки к алкоголю

Пока что законопроект только на стадии подготовки, о своей инициативе парламентарий написал в telegram-канале. Законодатель будет склоняться к тому, чтобы ввести возрастной ценз именно до 21 года. По мнению Милонова, набить татуировку сейчас стало «проще, чем квартплату оплатить», и росту популярности тату у молодёжи, в том числе подростков, способствуют популярные рэперы. Скорее всего, особые претензии у депутата к Моргенштерну (исполнитель признан иноагентом). На артиста даже собирались подавать в суд из-за татуировки, похожей на коноплю, посчитав это пропагандой наркотиков.