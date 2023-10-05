Милонов предложил приравнять татуировки к алкоголю

Приравнять татуировки к алкоголю предложил депутат Милонов
Эпатажный депутат Госдумы Виталий Милонов намерен запретить татуировки несовершеннолетним, в идеале – лицам моложе 21 года, сообщает ИА DEITA.RU.
Пока что законопроект только на стадии подготовки, о своей инициативе парламентарий написал в telegram-канале. Законодатель будет склоняться к тому, чтобы ввести возрастной ценз именно до 21 года. По мнению Милонова, набить татуировку сейчас стало «проще, чем квартплату оплатить», и росту популярности тату у молодёжи, в том числе подростков, способствуют популярные рэперы. Скорее всего, особые претензии у депутата к Моргенштерну (исполнитель признан иноагентом). На артиста даже собирались подавать в суд из-за татуировки, похожей на коноплю, посчитав это пропагандой наркотиков.
«Сейчас приступаем к работе по написанию проекта закона, согласно которому татуировка будет доступна человеку строго с 18 лет. Либо с 21 года… Приравняем татуировки к алкоголю», — оповестил своих подписчиков Милонов.
Если для того, чтобы набить на своём теле татуировку, молодёжи придётся показывать паспорт, то для того, чтобы набить изображение на лице, потребуется, по задумке Милонова, справка от психиатра.
Депутат уверен, что если с модой на тату ничего не сделать, то скоро в стране будет засилье не только татуированных школьников, но и «синюшных детсадовцев».
Виталий Милонов известен своей борьбой за нравственность. Разумеется, парламентарий является ярым противником ЛГБТ. Кроме пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, депутат в разное время требовал запретить: аборты (на конституционном уровне), День святого Валентина, гадание на картах таро и гороскопы, выезд в Турцию для незамужних россиянок.