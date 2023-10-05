В Кремле рассказали о перспективах войны «до последнего украинца»

Украинцев продолжают использовать как дешевых солдат. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков , которого цитирует РИА Новости .

Запад не скрывает намерения продолжать войну «до последнего украинца», добавил Песков. В этой связи представитель Кремля охарактеризовал заявление Оллонгрен как «достаточно типичное».

Ранее Песков оценил влияние США на ход спецоперации. Он заявил, что Вашингтон продолжит оказывать помощь Киеву. США «собираются дальше поддерживать Украину фактически в состоянии войны и вести эту войну до последнего украинца, не жалея на это никаких денег», пояснил пресс-секретарь.