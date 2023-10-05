Песков назвал событием грядущее выступление Путина на "Валдае"

Выступление президента России Владимира Путина на форуме «Валдай» каждый раз становится событием мирового масштаба. В этом году на фоне происходящих в мире событий речь российского лидера будет «весьма и весьма содержательной». Об этом заявил сегодня пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Те международные условия [которые сейчас наблюдаются в мире], та международная турбулентность, транзитный переход - все это, конечно, позволяет ожидать весьма и весьма содержательное и важное выступление президента», - пояснил официальный представитель Кремля.

По словам Пескова, каждый раз валдайское выступление президента России привлекает повышенное внимание в мире.

«Все с большим вниманием следят [за ним]», - констатировал пресс-секретарь главы государства.

В прошлом году, выступая с речью на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай», президент России Владимир Путин заявил, что безраздельное доминирование Запада в мировых делах подходит к концу, и впереди мир ждет самое «непредсказуемое десятилетие».