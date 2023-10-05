Президент Российской Федерации Владимир Путин начал выступление на пленарной сессии «Валдая».

Напомним, что заседание дискуссионного клуба проходит со 2 по 5 октября в Сочи. Таким образом, глава государства выступит в главный заключительный день.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков анонсировал очень важную и содержательную речь президента. Представитель Кремля также подчеркивал, что выступление Путина на Валдае каждый раз является событием мирового масштаба, за которым наблюдают во всем мире.