Путин поручил губернаторам подготовить планы адаптации к изменениям климата
Президент РФ Владимир Путин поручил губернаторам подготовить региональные планы адаптации к изменениям климата.
«Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации обеспечить утверждение и реализацию региональных планов адаптации к изменениям климата», – говорится в перечне поручений президента РФ.
Названные планы должны включать в себя оперативные и долгосрочные меры защиты населения, объектов инфраструктуры и экономики от природных пожаров, экстремальных осадков, наводнений и иных климатических рисков.
Поручение дано по итогам совещания с правительством. Доклад о ходе его реализации необходимо представить до 31 декабря.
Накануне в российских регионах проверили работу систем оповещения о чрезвычайных ситуациях.