Путин поручил губернаторам подготовить планы адаптации к изменениям климата

«Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации обеспечить утверждение и реализацию региональных планов адаптации к изменениям климата», – говорится в перечне поручений президента РФ.

Названные планы должны включать в себя оперативные и долгосрочные меры защиты населения, объектов инфраструктуры и экономики от природных пожаров, экстремальных осадков, наводнений и иных климатических рисков.