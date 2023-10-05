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Путин поручил губернаторам подготовить планы адаптации к изменениям климата

Президент РФ Владимир Путин поручил губернаторам подготовить региональные планы адаптации к изменениям климата.

Путин поручил губернаторам подготовить планы адаптации к изменениям климата
© РИА Новости

«Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации обеспечить утверждение и реализацию региональных планов адаптации к изменениям климата», – говорится в перечне поручений президента РФ.

Названные планы должны включать в себя оперативные и долгосрочные меры защиты населения, объектов инфраструктуры и экономики от природных пожаров, экстремальных осадков, наводнений и иных климатических рисков.

Поручение дано по итогам совещания с правительством. Доклад о ходе его реализации необходимо представить до 31 декабря.

Накануне в российских регионах проверили работу систем оповещения о чрезвычайных ситуациях.