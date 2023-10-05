Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не смог прокомментировать информацию о дислокации российских военных кораблей Черноморского флота в Абхазии.

"Нет, я никак не могу это комментировать. Вопрос, связанный с дислокацией наших подразделений, наших кораблей. Это компетенция Минобороны", - сказал представитель Кремля.

Президент Абхазии Аслан Бжания ранее заявил в интервью газете "Известия", что на побережье Черного моря в Абхазии появится новый пункт постоянного базирования Военно-морского флота Российской Федерации, соответствующее соглашение между двумя странами уже подписано.

Глава государства сообщил, что в честь 30-летия Дня победы в грузино-абхазской войне 1992-1993 годов и Дня независимости в акваторию Абхазии зашел малый ракетный корабль.