Путин поручил построить в России новую железнодорожную магистраль

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос строительства Северо-Сибирской железнодорожной магистрали. Об этом в четверг, 5 октября, сообщили в пресс-службе Кремля .

В августе Путин заявил, что наступил момент для строительства высокоскоростного железнодорожного пути между Москвой и Петербургом. «Вечерняя Москва» узнала, что это за проект, какие сроки его реализации и во сколько обойдется инвестирование.