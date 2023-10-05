Путин поручил построить в России новую железнодорожную магистраль

Путин поручил рассмотреть вопрос строительства Северо-Сибирской ж/д магистрали
Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос строительства Северо-Сибирской железнодорожной магистрали. Об этом в четверг, 5 октября, сообщили в пресс-службе Кремля.
— Правительству Российской Федерации совместно с правительством Кемеровской области — Кузбасса, федеральным государственным бюджетным учреждением «Российская академия наук» и открытым акционерным обществом «Российские железные дороги» рассмотреть вопрос о строительстве Северо-Сибирской железнодорожной магистрали, — говорится в сообщении.
Решить этот вопрос необходимо до 1 марта 2024 года, передает РИА Новости.
Российский лидер заявил, что парк общественного транспорта необходимо обновить по всей стране.
В августе Путин заявил, что наступил момент для строительства высокоскоростного железнодорожного пути между Москвой и Петербургом. «Вечерняя Москва» узнала, что это за проект, какие сроки его реализации и во сколько обойдется инвестирование.
Мэр Москвы Сергей Собянин, Путин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев 17 августа приняли участие в открытии третьего Московского центрального диаметра по видеосвязи из московского «Манежа».