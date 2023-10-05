Госдума рассмотрит поправки по повышению независимости и доступности выборов Президента

В России предлагают ввести единый подход к выборам всех уровней власти. Этому посвящены поправки в закон о выборах президента РФ, которые внесены в Госдуму.

О внесении законопроекта сообщил глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Речь идет о синхронизации изменений в избирательном законодательстве в части единого подхода к выборам всех уровней власти, пояснил парламентарий.

"Это точечная донастройка системы, которая была необходима", - сказал Крашенинников.

Он напомнил, что по действующему избирательному законодательству выборы президента РФ должны состояться в середине марта 2024 года, а окончательное решение о дате выборов будет принято Совфедом в декабре 2023 года.