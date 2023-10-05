Госдума рассмотрит поправки по повышению независимости и доступности выборов Президента

В Госдуму внесен проект об уточнении положений закона о выборах президента РФ
В России предлагают ввести единый подход к выборам всех уровней власти. Этому посвящены поправки в закон о выборах президента РФ, которые внесены в Госдуму.
О внесении законопроекта сообщил глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Речь идет о синхронизации изменений в избирательном законодательстве в части единого подхода к выборам всех уровней власти, пояснил парламентарий.
"Это точечная донастройка системы, которая была необходима", - сказал Крашенинников.
Он напомнил, что по действующему избирательному законодательству выборы президента РФ должны состояться в середине марта 2024 года, а окончательное решение о дате выборов будет принято Совфедом в декабре 2023 года.
Ранее о том, что Центризбирком проанализирует закон о выборах президента РФ, и в него могут быть внесены точечные изменения, заявил журналистам зампред ЦИК РФ Николай Булаев. В частности, речь может идти о применении дистанционного электронного голосования (ДЭГ), этот формат ни разу на выборах главы государства не использовался.