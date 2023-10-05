Россия выразила надежду на сохранение статуса Аландских островов
В МИД РФ заявили, что российская сторона надеется на то, что Финляндия не пойдет на нарушение своих международно-правовых обязательств, определяющих демилитаризованный статус Аландских островов и предусматривающих размещение на архипелаге для контроля за их соблюдением российского консульства. Об этом сообщает РИА Новости.
Комментируя инициативу с требованием закрыть консульство РФ, в дипведомстве указали, что «инспирированная в Финляндии кампания по сбору подписей в поддержку так называемой гражданской инициативы о закрытии консульства России на Аландских островах с самого начала являлась откровенным антироссийским фарсом, последствия которого будут на совести организаторов этой популистской акции».
Также в МИД подчеркнули, что присутствие российского консульства на Аландских островах закреплено международно-правовыми нормами.
«Российская сторона исходит из того, что действующий договор обязателен для его участников и должен ими добросовестно выполняться», — указали в министерстве.
Кроме того, дипломаты подчеркнули, что это относится и к документам, устанавливающим демилитаризованный статус Аландских островов и предусматривающим размещение на архипелаге для контроля за его соблюдением консульства Российской Федерации. Среди них — подписанный в 1947 году Мирный договор, а также Соглашение СССР и Финляндии об Аландских островах 1940 года.
Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что стране необходимо продолжить укреплять границу с Россией. При этом премьер признал, что сейчас обстановка на финско-российской границе нормальная, однако считает, что стране «нужна более сильная внешняя граница».
Также сообщалось, что Финляндия задумала вооружить Аландские острова для противостояния России. По словам Орпо, вопрос, как лучше всего успокоить опасения местных жителей об усиливающейся российской агрессии, становится приоритетом политики безопасности.