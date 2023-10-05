Шеремет назвал безумием угрозу украинской разведки сделать Крым безлюдным
Угрозы со стороны представителей главного управления разведки (ГУР) Украины сделать Крым украинским или безлюдным являются безумием, заявил 5 октября член Комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет.
Как писала «Парламентская газета», накануне российская авиация предотвратила высадку десанта ВСУ в Крыму. В военном ведомстве уточнили, что группа противника следовала в сторону мыса Тарханкут на военном катере и трех гидроциклах. При этом сотрудникам Пограничной службы ФСБ России удалось взять в плен одного из диверсантов по имени Александр Любас. В ходе допроса представителя главного управления разведки Украины удалось выяснить, что их группа в составе 16 военнослужащих вышла из города Вилково Одесской области и пыталась высадиться в Крыму на пяти гидроциклах и катере. При этом в качестве целей акции он назвал проведение фото- и видеосъемки участников ДРГ на фоне украинского флага в Крыму.
«Киевский режим продолжает демонстрировать всему миру свое безумие, бесчеловечность и маниакальное стремление уничтожать мирное население, в том числе женщин, стариков и детей, а также разрушать гражданскую инфраструктуру. Пора уже и Западу понять, каких нацистов и террористов они взрастили», — цитирует РИА «Новости» Шеремета.
В этой связи депутат выразил уверенность в том, что Москве удастся вновь остановить «нацистскую нечисть», как она это уже сделала в 2014 году.
«Шансов врагу мы не дадим никаких, он будет незамедлительно уничтожен», — подытожил он.