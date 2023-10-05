Как писала «Парламентская газета», накануне российская авиация предотвратила высадку десанта ВСУ в Крыму. В военном ведомстве уточнили, что группа противника следовала в сторону мыса Тарханкут на военном катере и трех гидроциклах. При этом сотрудникам Пограничной службы ФСБ России удалось взять в плен одного из диверсантов по имени Александр Любас. В ходе допроса представителя главного управления разведки Украины удалось выяснить, что их группа в составе 16 военнослужащих вышла из города Вилково Одесской области и пыталась высадиться в Крыму на пяти гидроциклах и катере. При этом в качестве целей акции он назвал проведение фото- и видеосъемки участников ДРГ на фоне украинского флага в Крыму.