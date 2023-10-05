В США рассказали, почему Трамп восхищается Путиным
Российский лидер Владимир Путин воплощает в себе все ценности сторонников экс-президента США Дональда Трампа и вызывает искренне восхищение части республиканцев в американском Конгрессе, сообщает 19FortyFive со ссылкой на профессора Пусанского университета Роберта Келли.
По его словам, президент РФ играет роль сильного, мужественного лидера, это тот образ, который Трамп культивирует в себе. Некоторые союзники бывшего президента в Конгрессе также с уважением относятся к главе России. Как считает политолог, это превратило помощь Киеву в крайне спорный вопрос американской политики.
«Трамписты в Республиканской партии хотят, чтобы Россия победила», — указал Келли.
В Палате представителей консервативное крыло партии — те члены, которые наиболее тесно связаны с бывшим президентом Дональдом Трампом — резко выступило против направления помощи Украине. Традиционные республиканцы, такие как лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч МакКонелл, продолжают поддерживать помощь этой стране.
Этот раскол внутри Республиканской партии не отражается в Конгрессе в целом. С учётом демократов в обеих палатах Конгресса имеется значительное большинство сторонников помощи. Но Республиканская партия контролирует Палату представителей, и экс-лидеру фракции — спикеру Палаты представителей Кевину Маккарти — нужны были антиукраинские смутьяны, чтобы сохранить большинство в своём кабинете. Администрация президента Джо Байдена, скорее всего, вскоре повторит попытку, и помощь будет подтверждена. Однако дебаты на этот счёт становятся всё жёстче, отмечается в статье.