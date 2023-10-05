Российский лидер Владимир Путин воплощает в себе все ценности сторонников экс-президента США Дональда Трампа и вызывает искренне восхищение части республиканцев в американском Конгрессе, сообщает 19FortyFive со ссылкой на профессора Пусанского университета Роберта Келли.

По его словам, президент РФ играет роль сильного, мужественного лидера, это тот образ, который Трамп культивирует в себе. Некоторые союзники бывшего президента в Конгрессе также с уважением относятся к главе России. Как считает политолог, это превратило помощь Киеву в крайне спорный вопрос американской политики.

«Трамписты в Республиканской партии хотят, чтобы Россия победила», — указал Келли.

В Палате представителей консервативное крыло партии — те члены, которые наиболее тесно связаны с бывшим президентом Дональдом Трампом — резко выступило против направления помощи Украине. Традиционные республиканцы, такие как лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч МакКонелл, продолжают поддерживать помощь этой стране.