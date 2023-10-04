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Посол рассказал о требовании канадцев избавиться от памятников нацистам

Жители Канады обращаются к российскому посольству с требованием убрать памятники нацистам в стране, однако правительство страны молчит. Об этом рассказал посол РФ в Оттаве Олег Степанов в эфире «Первого канала».

Посол рассказал о требовании канадцев избавиться от памятников нацистам
© globallookpress.com

По его словам, канадцы пишут письма в российское диппредставительство, в которых выражают свое возмущение.

«Говорят: мы знаем правду, мы помним, мы осуждаем такие вещи, как чествование [ветерана дивизии СС «Галичина» Ярослава] Хунки, мы требуем убрать вот эти нацистские памятники, но канадские власти молчат, они молчат десятилетиями», — отметил Степанов.

Он также добавил, что в настоящее время многие мемориалы нацистам в стране находятся в частных владениях.

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