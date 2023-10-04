Президент России Владимир Путин провёл встречу с лидером Абхазии Асланом Бжанией.

Об этом сообщили в Кремле.

Российский лидер ещё раз поздравил Абхазию с прошедшим Днём победы и независимости.

Путин подчеркнул, что рост товарооборота между Россией и Абхазией за прошлый год составил 73%.

Он добавил, что 64 российских региона поддерживают отношения с Абхазией по разным направлениям.