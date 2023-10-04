СМИ назвали дату визита премьера Ирака в РФ

Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани посетит Россию 10-11 октября. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

«Премьер-министр Ирака отправится в Москву с двухдневным визитом 10 и 11 октября для встречи с президентом России Владимиром Путиным», — сообщил собеседник агентства.

По его словам, ас-Судани в рамках визита в РФ 10 октября с Путиным, а 11 октября — проведет рабочие встречи.