Путин заявил, что у России и Ирана "очень добрые" отношения

"У нас очень добрые отношения с Ираном. И мы будем всячески развивать это. Это древняя культура, Персия, <...> наш сосед. Поэтому мы все делаем для того, чтобы развивать отношения с Ираном, и будем это делать в будущем", - сказал Путин.