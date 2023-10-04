В МИД заявили об отказе России признавать переворот на Украине

Россия не обязана признавать переворот на Украине и ее отказ от нейтрального статуса согласно Будапештскому меморандуму. Об этом заявил заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов, передает ТАСС.