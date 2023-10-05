Путин призвал наверстать упущения в системе образования новых регионов

В ходе своего выступления в рамках встречи с лауреатами и финалистами конкурса «Учитель года» глава государства Владимир Путин указал на особую важность поддержки системы образования в новых регионах Российской Федерации.

Президент заявил, что необходимо принять все меры, чтобы новые субъекты смогли наверстать упущенное в образовательной системе и стать частью общего пространства данной сферы.

«Нужно помочь коллегам наверстать упущенное, сделать всё, чтобы и школьники, и учителя чувствовали себя частью огромного, общего, единого образовательного пространства нашей страны», — подчеркнул он.

Он также отметил, что в новых регионах страны нужно внедрять и широко использовать самые лучшие образовательные практики и методики, а также формировать условия для повышения профессионализма самих педагогов.

Кроме того, Владимир Путин поздравил финалистов и лауреатов конкурса «Учитель года», обратив внимание на то, что среди участников появились и представители новых российских регионов.