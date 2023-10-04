Хиллари Клинтон вспомнила об RT, рассуждая о «влиянии Путина и его команды»

«Путин и его команда, которая занимается операциями по оказанию влияния как тайно, так и в открытую, хотят подорвать демократические устои и склонить политических лидеров на свою сторону. Думаю, что Путин во многом именно так видит свою роль. Поэтому, когда люди бездумно повторяют аргументы российской стороны, прозвучавшие сначала на Russia Today или высказанные каким-нибудь российским чиновником, это каждый раз очки в пользу Путина», — сказала она.