МИД РФ встревожили планы США по развертыванию вооружений

Россия встревожена потенциальной эскалацией в связи с реализацией планов США по развёртыванию вооружений, ранее запрещённых ДРСМД, заявил на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН замглавы делегации РФ Константин Воронцов.

«Вызывает глубокую тревогу потенциальная эскалация в результате реализации США планов по развёртыванию вооружений, которые ранее были запрещены по денонсированному Вашингтоном Договору по РСМД», — приводит РИА Новости слова Воронцова.

Он отметил, что Запад продолжает повышение ставок и балансирует на грани прямого конфликта ядерных держав.