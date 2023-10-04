Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что главный редактор RT Маргарита Симоньян не настолько глупа, чтобы предлагать ударить термоядерной бомбой по своей же территории термоядерной бомбой.

Симоньян накануне заявила, что «если произвести в сотнях километрах на нашей же территории где-нибудь над Сибирью термоядерный взрыв, то ничего не будет на Земле. Ничего такого страшного».

Симоньян сообщила о падении БПЛА рядом с ее домом в Адлере

Кадыров в своем телеграм-канале утверждает, что Симоньян имела ввиду, что даже при нанесении по России ядерного удара, страна «стратегически не проиграет» по сравнению с остальным миром.