Захарова назвала кощунственными слова главы МИД Норвегии

Захарова прокомментировала антироссийские высказывания в МИД Норвегии
Антироссийские высказывания главы МИД Норвегии Анникен Хюитфельдт кощунственны и являются надругательством над совместной историей Осло и Москвы. Такое заявление сделала официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
Ранее Хюитфельдт во время выступления в США и Норвегии сравнила поддержку Украины странами Запада в противостоянии с Россией с борьбой против нацисткой Германии в годы Второй мировой войны.
«Данная проводимая параллель не просто кощунственна. Это надругательство над совместной историей, попрание памяти погибших при освобождении Норвегии советских воинов. Напомним норвежским соседям, что без СССР Европы в нынешнем виде, включая Норвегию с ее возведенными в абсолют и навязываемыми другим странам "демократическими" и "либеральными" ценностями, сегодня попросту не существовало бы», — отреагировала на это Захарова.
В заключение она порекомендовала Хюитфельдт «освежить в памяти уроки истории и внимательно ознакомиться с выступлением главы МИД РФ Сергея Лаврова во время общеполитической дискуссии 78-й Генассамблеи ООН, которое она, "прогуляла"».