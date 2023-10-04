Захарова назвала кощунственными слова главы МИД Норвегии

«Данная проводимая параллель не просто кощунственна. Это надругательство над совместной историей, попрание памяти погибших при освобождении Норвегии советских воинов. Напомним норвежским соседям, что без СССР Европы в нынешнем виде, включая Норвегию с ее возведенными в абсолют и навязываемыми другим странам "демократическими" и "либеральными" ценностями, сегодня попросту не существовало бы», — отреагировала на это Захарова.