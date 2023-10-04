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Захарова прокомментировала антироссийские высказывания в МИД Норвегии

Антироссийские высказывания главы МИД Норвегии Анникен Хюитфельдт кощунственны и являются надругательством над совместной историей Осло и Москвы. Такое заявление сделала официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Захарова назвала кощунственными слова главы МИД Норвегии
© РИА Новости

Ранее Хюитфельдт во время выступления в США и Норвегии сравнила поддержку Украины странами Запада в противостоянии с Россией с борьбой против нацисткой Германии в годы Второй мировой войны.

«Данная проводимая параллель не просто кощунственна. Это надругательство над совместной историей, попрание памяти погибших при освобождении Норвегии советских воинов. Напомним норвежским соседям, что без СССР Европы в нынешнем виде, включая Норвегию с ее возведенными в абсолют и навязываемыми другим странам "демократическими" и "либеральными" ценностями, сегодня попросту не существовало бы», — отреагировала на это Захарова.

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В заключение она порекомендовала Хюитфельдт «освежить в памяти уроки истории и внимательно ознакомиться с выступлением главы МИД РФ Сергея Лаврова во время общеполитической дискуссии 78-й Генассамблеи ООН, которое она, "прогуляла"».

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