"Я хочу взять под защиту наших друзей - а у нас много друзей в Европе", - возразил Путин.



"Да, люди, которые считают, что традиционные ценности, в том числе семейные, умерли, они ведут себя очень агрессивно, особенно в Северной Америке и в Европе, но людей, которые разделяют наши взгляды, достаточно много в европейских странах. Я бы сказал - очень много", - указал президент РФ. По его словам, "они просто ведут себя потише и не выпячивают свою позицию".