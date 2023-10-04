США приняли решение о выдаче виз россиянам для переговоров «ядерной пятерки»

США дали визы российским дипломатам, которые должны принять участие в консультациях «ядерной пятерки» в Нью-Йорке. Об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков, пишет ТАСС.

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Переговоры неформального объединения официально признанных ядерных государств должны состояться на полях проходящей сейчас в Нью-Йорке первой сессии ГА ООН.

При этом с получением виз у российских дипломатов возникли сложности. В частности, Сергей Рябков отмечал, что по состоянию на вчерашний вечер представителям России, которые должны были проводить и координировать мероприятие, визы не были выданы.

По его словам, в связи с такими действиями американской стороны Россия задумалась о поиске альтернативных времени и места для проведения переговоров, пишет «Лента.ру».

«Сегодня выдали [визы]», - заявил замминистра.

Россия должна представить на встрече в Нью-Йорке свое видение повестки и графика встреч «пятерки» на ближайший год, отмечает «Коммерсант».

При этом, по информации издания, проблемы с визой возникли и у высокопоставленного дипломата, который должен возглавить делегацию РФ на консультациях.