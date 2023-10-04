Путин проведет переговоры с главой Узбекистана

Глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев посетит Россию после официального приглашения президента РФ Владимира Путина. Узбекский лидер будет в России с 5 по 7 октября.

Согласно плану, главы двух стран проведут переговоры, Мирзиеев также встретится с Председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным.

На переговорах будут обсуждать дальнейшие планы по стратегическому сотрудничеству и партнерству. Помимо этого обсудят торговлю, экономику, инвестиции, а также вопросы миграции и гуманитарную сферу.

«Программой официального визита предусмотрена поездка Президента Узбекистана в Татарстан, где будут проведены переговоры с Раисом республики Рустамом Миннихановым», – сообщили в пресс-службе главы Узбекистана.