Москва не оставит без реакции решение нескольких стран Евросоюза объявить запрет на въезд автомобилей из России, заявила спикер МИД Мария Захарова.

По ее словам, в данный момент профильные ведомства прорабатывают ответ, проверяют контакты с целью проработки реакции на такое, передает ТАСС.

Захарова подчеркнула, что без должной реакции действия этих стран ЕС не останутся.

Также дипломат отметила, что Москва по гуманитарным соображениям сохраняет безвизовый режим для украинцев, в отличие от киевского режима, который ввел визы для россиян.

«Российская сторона неоднократно заявляла, что не будет идти тем же путем, уподобляться киевскому режиму и отыгрываться на простых людях», – подчеркнула она.

Кроме того, представитель МИД заявила, что летом 2022 года Киев принял решение о введении визового режима для россиян, расторгнув в одностороннем порядке двустороннее межправительственное соглашение о безвизовых поездах, притом, что между Россией и Украиной никогда не существовало визового режима.