В Кремле прокомментировали рассуждения об изоляции России
Заявления об изоляции России на Западе являются несостоятельными. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.
«Давно всем стало ясно, что подобные рассуждения абсолютно несостоятельны, потому что мир гораздо больше, чем страны коллективного Запада», — заявил официальный представитель Кремля.
Он подчеркнул, что все больше стран стремятся к выстраиванию равноправных отношений, основанных на взаимном интересе и уважении.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выступил с опровержением тезиса о том, что Россия якобы находится в изоляции. Он отметил, что страна активно развивает контакты с Азией, Африкой, а также Латинской Америкой.
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