В Кремле прокомментировали рассуждения об изоляции России

Заявления об изоляции России на Западе являются несостоятельными. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

«Давно всем стало ясно, что подобные рассуждения абсолютно несостоятельны, потому что мир гораздо больше, чем страны коллективного Запада», — заявил официальный представитель Кремля.

Он подчеркнул, что все больше стран стремятся к выстраиванию равноправных отношений, основанных на взаимном интересе и уважении.