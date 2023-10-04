Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил в своем Telegram-канале, что каждого нарушителя границ ждет наказание.

"Один из диверсантов взят в плен и уже дает признательные показания. Каждого нарушителя наших границ ждет неминуемое наказание", - сказано в сообщении.

4 октября Центр общественных связей ФСБ РФ сообщал о неудачной попытке украинских диверсантов пересечь границу и попасть на территорию Крыма. По данным службы, нарушителей на быстроходном катере и трех гидроциклах засекли в районе мыса Тарханкут.

Как выяснилось в ходе опроса, целью членов ДРГ являлась фото- и видеосъемка. Диверсанты планировали сделать несколько снимков с флагом своей страны на территории республики.