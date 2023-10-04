Захарова обвинила Европейский союз в предательстве армян

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила на брифинге, что не Российская Федерация, а Европейский союз предал Армению, передает ТАСС.
"Брюссель не думал способствовать прекращению огня и оказывать гуманитарную помощь", - сказала она.
По мнению дипломата, Евросоюз дискредитировал себя в качестве посредника в ситуациях вокруг Нагорного Карабаха и Косово, где действия европейских государств привели к усугублению проблем.
"Разве только на Балканах? Уверена, дальше будут вопросы по ситуации в том числе в Армении - так и там наобещали с три короба, не сделали ничего, кроме провокаций, которые привели к детонации ситуации", - указала Захарова.
Также Мария Захарова заявила, что в начале нового витка кризиса в Нагорном Карабахе представители Российской Федерации, Европейского союза и США провели совещание. По ее словам, встреча представляла собой "рядовой обмен точками зрения" и не содержала секретных деталей.