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Путин в "Сириусе" пообщается с учениками и преподавателями лицея

Президент РФ Владимир Путин посетит сегодня лицей и жилой комплекс в "Сириусе", где пообщается со студентами и учителями. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков анонсировал беседу Путина со студентами «Сириуса»
© РИА Новости

"Президент посетит жилой комплекс президентского лицея в "Сириусе", встретится с учащимися и преподавателями", - сказал представитель Кремля.

Как отметил Песков, со студентами состоится беседа по повестке дня и "достаточно интересный разговор". "Во многом это будет посвящено завтрашнему Дню учителя", - добавил он.