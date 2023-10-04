Песков анонсировал беседу Путина со студентами «Сириуса»

Президент РФ Владимир Путин посетит сегодня лицей и жилой комплекс в "Сириусе", где пообщается со студентами и учителями. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Президент посетит жилой комплекс президентского лицея в "Сириусе", встретится с учащимися и преподавателями", - сказал представитель Кремля.
Как отметил Песков, со студентами состоится беседа по повестке дня и "достаточно интересный разговор". "Во многом это будет посвящено завтрашнему Дню учителя", - добавил он.