В МИД выразили протест посольству Японии из-за военной активности у границ РФ

Москва выразила протест посольству Японии и указала на недопустимость военной активности Токио и стран НАТО у границ России на Дальнем Востоке, заявил 4 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат обратила внимание, что 14-23 сентября на острове Хокайдо прошли масштабные военные учения США и Японии, в связи чем представительству Токио в Москве был выражен решительный протест.

Как отметила Захарова, Москва предупредила Токио о том, что курс премьер-министра страны Фумио Кисиды ставит Японию на грань эскалации ситуации в регионе.

«Японской стороне было указано на категорическую недопустимость демонстративной военной активности у дальневосточных рубежей нашей страны, осуществляемой Токио, в том числе совместно со странами-членами НАТО», — цитирует РИА «Новости» официального представителя МИД России.