Россия выразила Японии протест из-за совместных учений с США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что Москва заявила Токио решительный протест из-за совместных учений с США вблизи российских границ. Об этом сообщает РИА Новости.

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Российские дипломаты указали посольству Японии в стране на «недопустимость военной активности Токио и стран НАТО» у дальневосточных рубежей РФ.

Захарова отметила, что речь идет о проходивших 14-23 сентября масштабных японо-американских военных учений на острове Хоккайдо. Также власти РФ выступили против проведения аналогичных маневров в конце октября-декабре 2023 года.

Россия предупредила, что «безответственная политика» японских властей ставит Токио «на путь опасной эскалации и напряженности».

В конце августа 2023 года ВМС Японии впервые провели учения у берегов Курильских островов вместе с силами США и Канады. Японские СМИ назвали целью учений Noble CHINOOK «продемонстрировать России единство Токио с союзниками перед лицом потенциальной угрозы».

В маневрах приняли участие пять японских боевых кораблей, включая флагман японского флота - эсминец класса «Хюга». США отправили на учения эсминец Benfold. Канада - фрегаты Ottawa и Vancouver.