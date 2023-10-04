Захарова заявила об активном процессе реабилитации нацизма в Германии

«Похоже, что германское руководство забыло уроки истории, хотя, казалось бы, должно помнить их лучше других и быть более чувствительным и нетерпимым к любым проявлениям человеконенавистнической идеологии, где бы это всё ни происходило, но мы видим обратное. Берлин отрицает общепризнанный факт сотрудничества украинских националистов с гитлеровским Третьим рейхом. Отсюда вывод закономерный: в нынешней Германии реабилитация нацизма идёт полным ходом», — сказала она.