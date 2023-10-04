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Захарова заявила, что в ФРГ не осознают опасности накачки Украины оружием

Немецкие власти говорят о возможности ударов со стороны Украины по территории РФ дальнобойными ракетами, не осознавая опасности накачки Киева оружием. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова заявила, что в ФРГ не осознают опасности накачки Украины оружием
© РИА Новости

Так дипломат прокомментировала заявление председателя комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман об оправданности потенциальных ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории РФ дальнобойными крылатыми ракетами Taurus.

Представитель российского внешнеполитического ведомства охарактеризовала ее слова как пропитанные русофобией и реваншизмом.

"В Берлине до сих пор не осознали, к чему может привести их бездумная накачка вооружениями преступного киевского режима", - сказала Захарова.

4 октября в немецком городе Гросенхайне жители попросили не строить военный завод из страха перед президентом РФ Владимиром Путиным.

Накануне в Германии прошел протест против поддержки Украины, инициированный активистами движения Querdenker, связанного с оппозиционной правой партией "Альтернатива для Германии" (АдГ).

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