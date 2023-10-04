В Крыму сообщили об увольнении министра топлива и энергетики

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что министр топлива и энергетики республики Игорь Коринь ушел в отставку. О кадровых перестановках в ведомстве он написал в личном Telegram-канале.

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По словам руководителя местной администрации, министр покинул пост по собственному желанию. При этом Аксенов не стал уточнять другие подробности произошедшего.

"Министр топлива и энергетики Республики Крым Игорь Владимирович Коринь написал заявление об увольнении", — указал глава полуострова.

Согласно имеющейся информации, Коринь возглавил энергетическое ведомство в августе 2021 года. До этого он занимал должность генерального директора ГУП "Крымэнерго".

3 октября Аксенов в своем Telegram-канале раскритиковал руководство Министерства топлива и энергетики Крыма из-за ситуации в Большой Ялте. Речь шла о проблемах с догазификацией данной территории, из-за которых под угрозой срыва оказалось подключение к сетям 435 абонентов.