Захарова допустила, что Евросоюзу понадобится ядерная Украина

Об этом она сказала в эфире радио Sputnik , комментируя просьбу прокомментировать призыв главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса развернуть над Украиной ядерный зонтик Североатлантического альянса .

При этом Захарова отметила, что с учётом того, что такие люди как глава МИД ФРГ Анналена Бербок находятся у власти в странах ЕС, она не исключает, что «в этом театре абсурда им понадобится ещё и ядерная Украина».