Захарова отреагировала на предложение Литвы о «ядерном зонтике» для Украины

«Это страна, которая не внесла, мне кажется, ничего кардинально важного или чрезвычайно актуального в решение какого-либо вопроса, связанного с ядерной безопасностью. По крайней мере, мне об этом ничего не известно. Но при этом вот такое сотрясание воздуха, оно не проходит бесследно», — заявила Захарова.