Милонов рассказал о подготовке законопроекта о запрете гадалок

В России готовится законопроект о запрете гадалок и эзотерических услуг. Об этом рассказал «Газете.Ru» автор документа, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов.

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Депутат считает, что необходимо запретить не только любые эзотерические услуги, но также продажу товаров, предназначенных для эзотерической деятельности, рекламу, публикацию в СМИ положительных статей, гороскопов и предсказаний астрологов. «Это единственный способ утереть, вычистить ее, полностью выскоблить из нашего общества, чтобы эта деятельность была идентифицирована как абсолютно незаконная, противоестественная, неприличная и, самое главное, не имеющая никакого научного подтверждения», — сказал парламентарий.

Милонов заявил, что 99 процентов людей, предлагающих эзотерические услуги, — «мошенники и сумасшедшие», которые не могут сделать ничего из обещанного.