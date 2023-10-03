В МИД РФ заявили, что Киеву нужно продолжение конфликта

Киев не настроен на установление мира, ему нужно продолжение конфликта. Об этом заявил замглавы делегации России на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН Константин Воронцов, передает «РИА Новости».

По его словам, выступление делегата с Украины в очередной раз подтвердило «всю лицемерность проводимой в Киеве линии и политики», в том числе, что он «не настроен ни на какой мир и хочет лишь дальнейшего продолжения конфликта и обвинений в адрес России без поиска путей выхода на урегулирование этого кризиса».