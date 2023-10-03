В МИД РФ напомнили НАТО, что Саакашвили и «майданы» — дело рук США

«<…> и Саакашвили, и «майданы» — все это дело рук США, не что иное, как американские провокационные проекты», — написала Захарова.

Так она ответила на признания Североатлантического альянса, что начали подготовку к противостоянию с Россией Запад начал задолго до СВО. 3 октября на Варшавском форуме по безопасности Бауэр отметил, что фактически с 2008 года в НАТО началась работа по смене мышления в странах-членах альянса «обратно на принципы коллективной обороны».