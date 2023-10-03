В Госдуме оценили значение политического кризиса осени 1993 года для России

Тридцать лет назад в Москве противостояние парламента и президента России перешло в вооруженное столкновение. Депутаты Госдумы рассказали, как видят эти определяющие для страны события сегодня.

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Лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов высказал мнение, что в октябре 1993-го люди протестовали против воцарения дикого капитализма. По его словам, политический кризис осени 1993-го стал апогеем процесса развала советской системы.

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"Значительная часть общества и прежде не принимала ломку всех устоев, а другая часть, с энтузиазмом ожидавшая реформ, быстро утратила иллюзии, столкнувшись с их жестокими реалиями", - заявил депутат.

Он назвал неслучайным, что среди защитников Белого дома в октябре 93-го оказалось немало тех, кто строил там баррикады в августе 91-го.

"Люди чувствовали себя обманутыми и обворованными. Взрыв был неминуем", - отметил Миронов.

И люди, отметил он, отдавали свои жизни, протестуя против развала армии, науки, промышленности, отстаивая суверенитет страны и идеалы справедливого общества.

"Сегодня их чаяния и надежды становятся явью", - считает лидер фракции. Он добавил, что Россия никогда не будет прежней, и поворот к новому социализму необратим.

Замглавы ЛДПР Ярослав Нилов сказал "РГ", что хоть и был школьником в те годы, но помнит, в каком напряжении было общество. По его словам, у людей был испуг в глазах, и все разговоры были только об этих событиях.

"Очевидно было, что они были спровоцированы, ситуацию подогревали. Есть информация о том, что работали провокаторы, - считает политик. - Играли роль и политические, и личные амбиции вдохновителей этого процесса. Но надо подчеркнуть, что те события стали предтечей политических преобразований".

По его оценке, отголоски событий прошлого слышны и сегодня.

Владимир Кошелев (тоже ЛДПР) считает, что события октября 1993 года наглядно показали насколько была расколота страна.

"Обе стороны политического кризиса - и сторонники Верховного Совета, и сторонники Ельцина готовы были пролить кровь соотечественников, - напомнил он. - Можно ли было обойтись без этого кошмара? Конечно, если бы были объявлены досрочные выборы и парламента, и президента. Но ни Верховный Совет, ни команда Ельцина оказались не готовы к такому компромиссу".

Владимир Жириновский, один из немногих тогда, предлагал именно такой мирный и абсолютно цивилизованный путь разрешения конфликта, напомнил депутат.

"И еще один, примечательный факт. Сразу после расстрела Белого Дома арестовали Руцкого, Хасбулатова, Макашова, Ачалова и других ключевых защитников Верховного Совета. Хотя закон был нарушен с обеих сторон, только в их отношении были возбуждены уголовные дела по особо тяжким статьям", - добавил Кошелев.

Он напомнил, что освободить защитников Белого Дома удалось лишь через год.

Представитель "Новых людей" Амир Хамитов напомнил, что после октября 1993 года была принята новая Конституция, и Россия окончательно стала демократическим государством.